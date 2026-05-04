Saint-Angel

Vide-greniers

Saint-Angel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Saint-Angéloise Les vieux crampons fumants organise vide-greniers sur la journée. .

Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 19 63

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze