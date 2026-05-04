Vide-greniers Saint-Angel
Vide-greniers Saint-Angel samedi 15 août 2026.
Saint-Angel
Vide-greniers
Saint-Angel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Saint-Angéloise Les vieux crampons fumants organise vide-greniers sur la journée. .
Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 62 19 63
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Angel a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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