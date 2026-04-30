Bourse des Meules de la Drome Les Tourrettes
Bourse des Meules de la Drome Les Tourrettes samedi 6 juin 2026.
Les Tourrettes
Bourse des Meules de la Drome
Parc Blomard Les Tourrettes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
16ème édition pour cette bourse
Balade sur réservation, repas Gaulois et une bonne animation pour le samedi !
Le dimanche des exposants seront présents avec de nombreuses pièces pour vos brêles !
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Parc Blomard Les Tourrettes 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 48 09 96 lesmeulesdeladrome@gmail.com
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English :
16th edition of this fair
Stroll on reservation, Gaulish meal and good entertainment on Saturday!
On Sunday, exhibitors will be on hand with plenty of items for your breasts!
L’événement Bourse des Meules de la Drome Les Tourrettes a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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