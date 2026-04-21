Bourse des Petits Nounours Esplanade du château Moissey

Moissey

Bourse des Petits Nounours

Esplanade du château Esplanade du Château Moissey Jura

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Bourse des Petits Nounours revient à Moissey le 30 mai 2026 !

Venez vendre vos jouets, vêtements enfants, matériel de puériculture et équipements bébé dans une ambiance chaleureuse et familiale.

C’est l’occasion idéale de faire de la place à la maison tout en donnant une seconde vie aux affaires de vos enfants.

Réservez votre emplacement dès maintenant !

Nous serons ravis de vous accueillir. .

Esplanade du château Esplanade du Château Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté association.lespetitsnounours@gmail.com

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English : Bourse des Petits Nounours

L’événement Bourse des Petits Nounours Moissey a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE