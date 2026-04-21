Bourse des Petits Nounours Esplanade du château Moissey
Bourse des Petits Nounours Esplanade du château Moissey samedi 30 mai 2026.
Moissey
Bourse des Petits Nounours
Esplanade du château Esplanade du Château Moissey Jura
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Bourse des Petits Nounours revient à Moissey le 30 mai 2026 !
Venez vendre vos jouets, vêtements enfants, matériel de puériculture et équipements bébé dans une ambiance chaleureuse et familiale.
C’est l’occasion idéale de faire de la place à la maison tout en donnant une seconde vie aux affaires de vos enfants.
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Nous serons ravis de vous accueillir. .
Esplanade du château Esplanade du Château Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté association.lespetitsnounours@gmail.com
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English : Bourse des Petits Nounours
L’événement Bourse des Petits Nounours Moissey a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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