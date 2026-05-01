Feria Esplanade Moissey
Feria Esplanade Moissey jeudi 14 mai 2026.
Moissey
Feria
Esplanade Esplanade du chateau Moissey Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14 01:00:00
Date(s) :
2026-05-14
On vous l’avait promis… On a mis le temps… et c’est enfin là ! ??
Le jeudi de l’Ascension va prendre des airs du Sud avant les vacances ??
Le 14 mai, Moissey sera THE place to be !!
Au programme
?? 18h parcours d’obstacles… déguisé !
?? 19h30 paella (quantité limitée — pensez à réserver !) accompagnée de musiciens et d’une danseuse qui vous plongeront dans une ambiance flamenco ??
?? 22h place au spectacle ! L’Esprit Fûts enflammera la soirée au rythme de leurs barils en feu
?? Tout au long de la soirée osez défier le taureau mécanique !
Ambiance, spectacle et bonne humeur garantis… venez nombreux ! .
Esplanade Esplanade du chateau Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 04 11 96 caroline.millereau@sfr.fr
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English : Feria
L’événement Feria Moissey a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE