Feria Esplanade Moissey

Moissey

Feria

Esplanade Esplanade du chateau Moissey Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14 01:00:00

Date(s) :

2026-05-14

On vous l’avait promis… On a mis le temps… et c’est enfin là ! ??

Le jeudi de l’Ascension va prendre des airs du Sud avant les vacances ??

Le 14 mai, Moissey sera THE place to be !!

Au programme

?? 18h parcours d’obstacles… déguisé !

?? 19h30 paella (quantité limitée — pensez à réserver !) accompagnée de musiciens et d’une danseuse qui vous plongeront dans une ambiance flamenco ??

?? 22h place au spectacle ! L’Esprit Fûts enflammera la soirée au rythme de leurs barils en feu

?? Tout au long de la soirée osez défier le taureau mécanique !

Ambiance, spectacle et bonne humeur garantis… venez nombreux ! .

Esplanade Esplanade du chateau Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 04 11 96 caroline.millereau@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feria

L’événement Feria Moissey a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE