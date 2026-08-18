Informations pratiques

Thionville

Bourse et exposition Géolor

14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-10 10:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Venez découvrir la bourse et exposition annuelle de l’association Géolor sur le thème “Le monde au Jurassique”.

Une vingtaine de marchands de fossiles, minéraux et bijoux de divers pays

Une exposition sur le Jurassique

Pêche aux dinosaures et fossiles

Stand d’observation au microscope de micros-minéraux

Loterie surprise minéraux et fossiles

Tirage au sort d’un super lot avec l’entrée

Présentation de la vie de l’association GEOLORTout public

3 .

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 25 97 geolor.secretariat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the G%E9olor Association’s annual fair and exhibition on the theme “The World in the Jurassic.”

About twenty vendors selling fossils, minerals, and jewelry from various countries

An exhibition on the Jurassic Period

Dinosaur and fossil hunt

Microscope viewing station for micro-minerals

Surprise raffle featuring minerals and fossils

Raffle for a great prize with your admission ticket

Presentation on the activities of the GEOLOR association

L’événement Bourse et exposition Géolor Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME