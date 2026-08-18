Bourse et exposition Géolor Thionville
mardi 10 novembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Bourse et exposition Géolor
14 route du Buchel Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-10 10:00:00
fin : 2026-11-11 18:00:00
Date(s) :
2026-11-10
Venez découvrir la bourse et exposition annuelle de l’association Géolor sur le thème “Le monde au Jurassique”.
Une vingtaine de marchands de fossiles, minéraux et bijoux de divers pays
Une exposition sur le Jurassique
Pêche aux dinosaures et fossiles
Stand d’observation au microscope de micros-minéraux
Loterie surprise minéraux et fossiles
Tirage au sort d’un super lot avec l’entrée
Présentation de la vie de l’association GEOLORTout public
3 .
14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 25 97 geolor.secretariat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the G%E9olor Association’s annual fair and exhibition on the theme “The World in the Jurassic.”
About twenty vendors selling fossils, minerals, and jewelry from various countries
An exhibition on the Jurassic Period
Dinosaur and fossil hunt
Microscope viewing station for micro-minerals
Surprise raffle featuring minerals and fossils
Raffle for a great prize with your admission ticket
Presentation on the activities of the GEOLOR association
L’événement Bourse et exposition Géolor Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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