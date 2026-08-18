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AGENDA · Thionville

Bourse et exposition Géolor Thionville

mardi 10 novembre 2026 · Thionville

Bourse et exposition Géolor Thionville

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
14 route du Buchel
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
3 Tarif de base plein tarif

Thionville

Bourse et exposition Géolor

14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-10 10:00:00
fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :
2026-11-10

Venez découvrir la bourse et exposition annuelle de l’association Géolor sur le thème “Le monde au Jurassique”.

Une vingtaine de marchands de fossiles, minéraux et bijoux de divers pays
Une exposition sur le Jurassique
Pêche aux dinosaures et fossiles
Stand d’observation au microscope de micros-minéraux
Loterie surprise minéraux et fossiles
Tirage au sort d’un super lot avec l’entrée
Présentation de la vie de l’association GEOLORTout public
3  .

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 25 97  geolor.secretariat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the G%E9olor Association’s annual fair and exhibition on the theme “The World in the Jurassic.”

About twenty vendors selling fossils, minerals, and jewelry from various countries
An exhibition on the Jurassic Period
Dinosaur and fossil hunt
Microscope viewing station for micro-minerals
Surprise raffle featuring minerals and fossils
Raffle for a great prize with your admission ticket
Presentation on the activities of the GEOLOR association

L’événement Bourse et exposition Géolor Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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