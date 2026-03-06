Bourse Militaria Big Red One Museum Colleville-sur-Mer

Big Red One Museum 1397 Route d’Omaha Beach Colleville-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Bourse Militaria au Big Red One Museum à Colleville-sur-Mer.
Bourse Militaria au Big Red One Museum, Omaha Beach, à 800m du Cimetière US.

Nombreux stands dont Quartermaster Inspector et WW Military Collection Pièces de terrain Pièces et objets militaria issus du Débarquement du 6 juin 44.   .

Big Red One Museum 1397 Route d’Omaha Beach Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 72 89 36 18  bigredoneassaultmuseum@gmail.com

English : Bourse Militaria

Militaria Exchange at the Big Red One Museum in Colleville-sur-Mer.

