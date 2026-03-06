Bourse Militaria Big Red One Museum Colleville-sur-Mer
Bourse Militaria Big Red One Museum Colleville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Bourse Militaria
Big Red One Museum 1397 Route d’Omaha Beach Colleville-sur-Mer Calvados
Bourse Militaria au Big Red One Museum à Colleville-sur-Mer.
Bourse Militaria au Big Red One Museum, Omaha Beach, à 800m du Cimetière US.
Nombreux stands dont Quartermaster Inspector et WW Military Collection Pièces de terrain Pièces et objets militaria issus du Débarquement du 6 juin 44. .
Big Red One Museum 1397 Route d’Omaha Beach Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 72 89 36 18 bigredoneassaultmuseum@gmail.com
English : Bourse Militaria
Militaria Exchange at the Big Red One Museum in Colleville-sur-Mer.
