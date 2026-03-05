MVCG LIBERTY CONVOY 2026 Overlord Museum Colleville-sur-Mer
MVCG LIBERTY CONVOY 2026 Overlord Museum Colleville-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
MVCG LIBERTY CONVOY 2026
Overlord Museum Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Calvados
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Le MVCG Liberty Convoy partira cette année du musée Overlord de Colleville-sur-Mer en direction de Grandcamp-Maisy puis vers Isigny-sur-Mer.
Après une halte (15h30 16h30) sur la commune de Grandcamp-Maisy, il poursuivra sa route vers Isigny sur Mer avec une arrivée prévue vers 17h30. .
English : MVCG LIBERTY CONVOY 2026
This year, the MVCG Liberty Convoy will leave from the Overlord Museum in Colleville-sur-Mer for Grandcamp-Maisy and then on to Isigny-sur-Mer.
