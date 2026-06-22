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Bourse militaria et vide-greniers Saint-Martin-de-Varreville

Bourse militaria et vide-greniers Saint-Martin-de-Varreville

Bourse militaria et vide-greniers Saint-Martin-de-Varreville samedi 1 août 2026.

Adresse
Monument Leclerc
Ville
50480 Saint-Martin-de-Varreville
Département
Manche
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Tarif

Saint-Martin-de-Varreville

Bourse militaria et vide-greniers

Monument Leclerc Saint-Martin-de-Varreville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Présentation historique de la 2e DB, vide-greniers, stand historique, club de colombophile, animations pour les enfants, restauration et buvette sur place.   .

Monument Leclerc Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie +33 6 45 39 43 47 

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English : Bourse militaria et vide-greniers

L’événement Bourse militaria et vide-greniers Saint-Martin-de-Varreville a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Baie du Cotentin

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