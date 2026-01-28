Bourse Militaria Musée France 40 véhicules Musée France 40 véhicules Fismes

Bourse Militaria Musée France 40 véhicules

Musée France 40 véhicules 7 Rue de la Sucrerie Fismes Marne

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Début : 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19 2026-10-18

Tout public

Ne manquez pas la Bourse Militaria organisée au Musée France 40 à Fismes.

Ce lieu unique vous propose un voyage à travers les époques militaires, avec une impressionnante collection d’objets, d’uniformes et d’équipements d’époque. Passionnés d’histoire, collectionneurs ou simples curieux, venez découvrir des pièces rares et échanger avec des exposants venus de toute la France.

Ambiance conviviale, stands variés et passion garantie !

Une occasion parfaite pour enrichir vos connaissances, faire des trouvailles uniques ou simplement passer un bon moment. .

Musée France 40 véhicules 7 Rue de la Sucrerie Fismes 51170 Marne Grand Est museefr40v@gmail.com

