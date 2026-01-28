Bourse Militaria Musée France 40 véhicules Musée France 40 véhicules Fismes
Bourse Militaria Musée France 40 véhicules Musée France 40 véhicules Fismes dimanche 19 avril 2026.
Bourse Militaria Musée France 40 véhicules
Musée France 40 véhicules 7 Rue de la Sucrerie Fismes Marne
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19 2026-10-18
Tout public
Ne manquez pas la Bourse Militaria organisée au Musée France 40 à Fismes.
Ce lieu unique vous propose un voyage à travers les époques militaires, avec une impressionnante collection d’objets, d’uniformes et d’équipements d’époque. Passionnés d’histoire, collectionneurs ou simples curieux, venez découvrir des pièces rares et échanger avec des exposants venus de toute la France.
Ambiance conviviale, stands variés et passion garantie !
Une occasion parfaite pour enrichir vos connaissances, faire des trouvailles uniques ou simplement passer un bon moment. .
Musée France 40 véhicules 7 Rue de la Sucrerie Fismes 51170 Marne Grand Est museefr40v@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse Militaria Musée France 40 véhicules
L’événement Bourse Militaria Musée France 40 véhicules Fismes a été mis à jour le 2026-01-28 par Reims Tourisme & Congrès