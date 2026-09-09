Bourse multi-collections rue du château Jonzac
dimanche 13 septembre 2026 · rue du château · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Bourse multi-collections
rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Philatélie, numismatique, cartes postales, capsules de champagne, fèves, miniatures, livres, bandes dessinées, cartes pokémon, papiers divers et tout ce qui se collectionne
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rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 06 49 alain.piasecki@laposte.net
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English :
Philately, numismatics, postcards, champagne capsules, broad beans, miniatures, books, comics, pokémon cards, various papers and anything else that can be collected
L’événement Bourse multi-collections Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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