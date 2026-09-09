Bourse multi-collections rue du château Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Bourse multi-collections

rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Philatélie, numismatique, cartes postales, capsules de champagne, fèves, miniatures, livres, bandes dessinées, cartes pokémon, papiers divers et tout ce qui se collectionne

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rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 06 49 alain.piasecki@laposte.net

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English :

Philately, numismatics, postcards, champagne capsules, broad beans, miniatures, books, comics, pokémon cards, various papers and anything else that can be collected

L’événement Bourse multi-collections Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge