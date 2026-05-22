Concert Repère d’Amis Instant musical Théâtre du Château Jonzac

Jonzac

Concert Repère d’Amis Instant musical

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 17:15:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Repère d’Amis cinq musiciennes et musiciens chanteurs qui reprennent pour vous des chants et musiques à danser mazurka, valses, polkas, cercles et danses du patrimoine français. Ils s’accompagnent d’accordéon diatonique, cornemuse, flûte, clarinette.

.

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Repère d?Amis is a group of five musicians who sing songs and dance music from the French heritage: mazurkas, waltzes, polkas, circles and dances. They are accompanied by diatonic accordion, bagpipes, flute and clarinet.

L’événement Concert Repère d’Amis Instant musical Jonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge