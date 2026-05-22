Concert Repère d’Amis Instant musical Théâtre du Château Jonzac
Concert Repère d’Amis Instant musical Théâtre du Château Jonzac mercredi 2 septembre 2026.
Jonzac
Concert Repère d’Amis Instant musical
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 17:15:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Repère d’Amis cinq musiciennes et musiciens chanteurs qui reprennent pour vous des chants et musiques à danser mazurka, valses, polkas, cercles et danses du patrimoine français. Ils s’accompagnent d’accordéon diatonique, cornemuse, flûte, clarinette.
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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Repère d?Amis is a group of five musicians who sing songs and dance music from the French heritage: mazurkas, waltzes, polkas, circles and dances. They are accompanied by diatonic accordion, bagpipes, flute and clarinet.
L’événement Concert Repère d’Amis Instant musical Jonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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