Le sucre, pour la douceur et pour le pire Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Le sucre, pour la douceur et pour le pire

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Venez découvrir le documentaire Le sucre, pour la douceur et pour le pire en 2 parties, grâce à notre partenaire ARTE.

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English : Le sucre, pour la douceur et pour le pire

Discover the 2-part documentary Le sucre, pour la douceur et pour le pire , thanks to our partner ARTE.

