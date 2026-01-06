L’ECMA fait son Hit Machine Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Concert variétés au Centre des Congrès dans le cadre du festival Nuits d’Ici par la compagnie locale de chant l’ECMA.
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 18 95 communication@ecma.live
English :
Variety concert at the Centre des Congrès as part of the Nuits d’Ici festival by local singing company ECMA.
