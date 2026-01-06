L’ECMA fait son Hit Machine Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

L’ECMA fait son Hit Machine

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Concert variétés au Centre des Congrès dans le cadre du festival Nuits d’Ici par la compagnie locale de chant l’ECMA.

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 18 95 communication@ecma.live

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Variety concert at the Centre des Congrès as part of the Nuits d’Ici festival by local singing company ECMA.

L’événement L’ECMA fait son Hit Machine Jonzac a été mis à jour le 2026-01-06 par CDC de Haute Saintonge