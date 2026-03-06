Fête de la Nature à Jonzac Jonzac
Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-25
2026-05-20
Jonzac se mobilise pour protéger son environnement naturel, la commune proposera une animation dans le cadre de l’événement national Fête de la Nature.
Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
Jonzac is mobilizing to protect its natural environment, and will be offering a program as part of the national Fête de la Nature event.
