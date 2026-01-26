Open National de billard anglais Gymnase municipal Jonzac

Open National de billard anglais

Gymnase municipal Avenue de Chanzy Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

2026-05-22

Il s’agit d’une compétition nationale de billard anglais avec plusieurs compétitions individuelles et une compétition par équipe
Gymnase municipal Avenue de Chanzy Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 56 08 47  nico8pool@gmail.com

This is a national English billiards competition with several individual competitions and a team competition

