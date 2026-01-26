Open National de billard anglais Gymnase municipal Jonzac
Open National de billard anglais Gymnase municipal Jonzac vendredi 22 mai 2026.
Open National de billard anglais
Gymnase municipal Avenue de Chanzy Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Il s’agit d’une compétition nationale de billard anglais avec plusieurs compétitions individuelles et une compétition par équipe
.
Gymnase municipal Avenue de Chanzy Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 56 08 47 nico8pool@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This is a national English billiards competition with several individual competitions and a team competition
L’événement Open National de billard anglais Jonzac a été mis à jour le 2026-01-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge