Atelier créatif  Super Héros et Héroïnes  Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Atelier créatif Super Héros et Héroïnes

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Prêt à donner vie à ton propre super héros ou super héroïne ? Avec l’illustratrice Charlotte Martin, imagine son look, puis fais-le surgir d’un décor explosif réalisé aux pochoirs et aux encres à spray pour une création pleine d’énergie. À toi de jouer !

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Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

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English :

Ready to bring your own superhero or superheroine to life? With illustrator Charlotte Martin, design your character’s look, then bring them to life against a vibrant backdrop created with stencils and spray paint for a creation bursting with energy. %C0 It’s your turn!

L’événement Atelier créatif Super Héros et Héroïnes Jonzac a été mis à jour le 2026-06-27 par CDC de Haute Saintonge