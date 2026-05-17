Atelier créatif Super Héros et Héroïnes Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac
mercredi 12 août 2026 · Médiathèque de Haute-Saintonge · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Atelier créatif Super Héros et Héroïnes
Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Prêt à donner vie à ton propre super héros ou super héroïne ? Avec l’illustratrice Charlotte Martin, imagine son look, puis fais-le surgir d’un décor explosif réalisé aux pochoirs et aux encres à spray pour une création pleine d’énergie. À toi de jouer !
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Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org
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English :
Ready to bring your own superhero or superheroine to life? With illustrator Charlotte Martin, design your character’s look, then bring them to life against a vibrant backdrop created with stencils and spray paint for a creation bursting with energy. %C0 It’s your turn!
L’événement Atelier créatif Super Héros et Héroïnes Jonzac a été mis à jour le 2026-06-27 par CDC de Haute Saintonge
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