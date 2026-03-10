Concert de clôture à Jonzac Eurochestries 2026 Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Concert de clôture à Jonzac Eurochestries 2026

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert de clôture au Centre des Congrès de Jonzac.

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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 infos@eurochestries.org

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English :

As part of the 37th anniversary of the Eurochestries international youth orchestra festival, a closing concert at the Jonzac Convention Center.

L’événement Concert de clôture à Jonzac Eurochestries 2026 Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge