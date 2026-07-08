Acad’ôChoeur Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac
vendredi 24 juillet 2026 · Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Acad’ôChoeur
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, propose cet été un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde.
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Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 75 18
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English :
Acad?%D4Ch?ur, the academic youth choir of the Poitiers Academy, is presenting a new program this summer titled “Re-enchanting the World.”
L’événement Acad’ôChoeur Jonzac a été mis à jour le 2026-06-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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