Acad’ôChoeur Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac

vendredi 24 juillet 2026 · Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac · Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Acad’ôChoeur

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, propose cet été un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde.

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Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 75 18

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English :

Acad?%D4Ch?ur, the academic youth choir of the Poitiers Academy, is presenting a new program this summer titled “Re-enchanting the World.”

L’événement Acad’ôChoeur Jonzac a été mis à jour le 2026-06-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge