Diffusion de la collection Québec Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Diffusion de la collection Québec Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mercredi 8 juillet 2026.
Jonzac
Diffusion de la collection Québec
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-11 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Québec .
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
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English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey as you discover the Quebec collection.
L’événement Diffusion de la collection Québec Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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