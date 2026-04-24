Diffusion de la collection Guadeloupe Martinique Guyane Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Diffusion de la collection Guadeloupe Martinique Guyane Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mercredi 1 juillet 2026.
Jonzac
Diffusion de la collection Guadeloupe Martinique Guyane
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-04
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Guadeloupe Martinique Guyane .
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
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English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be swept away on an interactive, fun, and evolving journey as you explore the Guadeloupe, Martinique, French Guiana collection.
L’événement Diffusion de la collection Guadeloupe Martinique Guyane Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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