Visite guidée de la ville de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac
Visite guidée de la ville de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac mardi 30 juin 2026.
Jonzac
Visite guidée de la ville de Jonzac
Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Pass Château + Ville
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Départ de l’Office de Tourisme, place du château. Partez pour un parcours guidé à la découverte du patrimoine du cœur de ville de Jonzac.
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Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Departure from the Tourist Office, Place du Château. Take a guided tour of Jonzac’s heritage.
L’événement Visite guidée de la ville de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-06-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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