Pot d’accueil à l’office de tourisme rue du château Jonzac
Pot d’accueil à l’office de tourisme rue du château Jonzac vendredi 20 mars 2026.
Pot d’accueil à l’office de tourisme
rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 16:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Les conseillères en séjour de l’office de tourisme vous convient à un pot d’accueil. Au programme, présentation de Jonzac, ses activités, ses bons plans. Un rafraîchissement est prévue pour les participants.
.
rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our tourist office advisors invite you to a welcome drink. The program includes a presentation of Jonzac, its activities and good deals. Refreshments are provided for participants.
L’événement Pot d’accueil à l’office de tourisme Jonzac a été mis à jour le 2026-03-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge