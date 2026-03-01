Pot d’accueil à l’office de tourisme rue du château Jonzac

Pot d’accueil à l’office de tourisme

Salle des Fêtes de Jonzac, rue du château, Jonzac, Charente-Maritime

Début : 2026-03-20 16:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Les conseillères en séjour de l’office de tourisme vous convient à un pot d’accueil. Au programme, présentation de Jonzac, ses activités, ses bons plans. Un rafraîchissement est prévue pour les participants.

+33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Our tourist office advisors invite you to a welcome drink. The program includes a presentation of Jonzac, its activities and good deals. Refreshments are provided for participants.

L’événement Pot d’accueil à l’office de tourisme Jonzac a été mis à jour le 2026-03-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge