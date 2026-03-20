Visite 360° Dolphin Man Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° Dolphin Man Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mercredi 1 juillet 2026.
Jonzac
Visite 360° Dolphin Man
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Dolphin Man grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…
Durée 3×6 minutes
.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite 360° Dolphin Man
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° Dolphin Man experience using virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…
Duration: 3×6 minutes
L’événement Visite 360° Dolphin Man Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Circuit commenté sur les pas des héros de la Résistance à Jonzac Pierre Ruibet et Claude Gatineau Jonzac 30 juin 2026
- Visite guidée de la ville de Jonzac Office de tourisme de Jonzac Jonzac 30 juin 2026
- Concert Harmonica et Guitare Instant musical Théâtre du Château Jonzac 1 juillet 2026
- Les Instants musicaux de Jonzac Théâtre du Château Jonzac 1 juillet 2026
- Pot d’accueil des Thermes et de l’office de tourisme de Jonzac rue du château Jonzac 2 juillet 2026