Les Instants musicaux de Jonzac Théâtre du Château Jonzac

Les Instants musicaux de Jonzac

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Chaque été de juillet à mi-octobre, l’office de tourisme de Jonzac organise un concert le mercredi à 17h15 au théâtre du château. Le rendez-vous est devenu incontournable au fil des années, juste avant le traditionnel marché nocturne.

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Every summer from July to mid-October, Jonzac’s tourist office organizes a concert on Wednesdays at 5:15pm in the château theater. The event has become a must over the years, just before the traditional night market.

