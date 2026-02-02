Les animaux s’envoient en l’air Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Les animaux s’envoient en l’air Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 11 juin 2026.
Jonzac
Les animaux s’envoient en l’air
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25
Venez découvrir la série documentaire Les animaux s’envoient en l’air en 4 parties grâce à notre partenaire ARTE.
.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the documentary series Les animaux s’envoient en l’air in 4 parts thanks to our partner ARTE.
L’événement Les animaux s’envoient en l’air Jonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Animations et repas thématiques Joli mois de L’Europe, CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan, Jonzac 11 mai 2026
- Printemps des Cimetières Parcours Musical Cimetière n°1 Jonzac 11 mai 2026
- Diffusion de la collection Mexico Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 12 mai 2026
- Visite 360° Gloomy eyes 2 Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 12 mai 2026
- Enduro carpe caritatif en faveur d’handi’chiens Heurtebise Jonzac 14 mai 2026