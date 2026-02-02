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Les animaux s’envoient en l’air Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Les animaux s’envoient en l’air Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Centre culturel du cloître des Carmes

Adresse : 37 rue des Carmes Place Marthe Robert

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Jonzac

Les animaux s’envoient en l’air

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Venez découvrir la série documentaire Les animaux s’envoient en l’air en 4 parties grâce à notre partenaire ARTE.
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95  microfolies@villedejonzac.fr

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English :

Discover the documentary series Les animaux s’envoient en l’air in 4 parts thanks to our partner ARTE.

L’événement Les animaux s’envoient en l’air Jonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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