Les animaux s’envoient en l’air Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Jonzac

Les animaux s’envoient en l’air

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Venez découvrir la série documentaire Les animaux s’envoient en l’air en 4 parties grâce à notre partenaire ARTE.

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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

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English :

Discover the documentary series Les animaux s’envoient en l’air in 4 parts thanks to our partner ARTE.

L’événement Les animaux s’envoient en l’air Jonzac a été mis à jour le 2026-05-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge