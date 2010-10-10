Spectacle musical Poupidou Sisters Théâtre du Château Jonzac
Spectacle musical Poupidou Sisters Théâtre du Château Jonzac vendredi 12 juin 2026.
Jonzac
Spectacle musical Poupidou Sisters
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Au théâtre du Château, Poupidou Sisters chantent les V.V.F en trio vocal féminin, humour et guitare. Dans le cadre de la saison Pro de l’École des Arts de Haute-Saintonge avec la Compagnie Les Oreilles Décollées de Blaye.
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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org
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English :
At the Théâtre du Château, Poupidou Sisters sing V.V.F in a trio of female vocals, humor and guitar. As part of the Pro season of the École des Arts de Haute-Saintonge with the Compagnie Les Oreilles Décollées de Blaye.
L’événement Spectacle musical Poupidou Sisters Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC de Haute Saintonge
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