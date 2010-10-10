Spectacle musical Poupidou Sisters Théâtre du Château Jonzac

Jonzac

Spectacle musical Poupidou Sisters

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Au théâtre du Château, Poupidou Sisters chantent les V.V.F en trio vocal féminin, humour et guitare. Dans le cadre de la saison Pro de l’École des Arts de Haute-Saintonge avec la Compagnie Les Oreilles Décollées de Blaye.

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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org

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English :

At the Théâtre du Château, Poupidou Sisters sing V.V.F in a trio of female vocals, humor and guitar. As part of the Pro season of the École des Arts de Haute-Saintonge with the Compagnie Les Oreilles Décollées de Blaye.

L’événement Spectacle musical Poupidou Sisters Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC de Haute Saintonge