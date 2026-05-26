Cirque Canadien à Jonzac Parc des Expositions Jonzac
Cirque Canadien à Jonzac Parc des Expositions Jonzac vendredi 29 mai 2026.
Jonzac
Cirque Canadien à Jonzac
Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Le Nouveau Cirque Canadien en représentation à Jonzac
.
Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 04 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The New Canadian Circus performs in Jonzac
L’événement Cirque Canadien à Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Cher futur moi atelier d’écriture Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac 26 mai 2026
- Méditation guidée Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac 27 mai 2026
- Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 28 mai 2026
- CinéSpectacle Paul Mirabel Par amour Cinéma Familia de Jonzac Jonzac 29 mai 2026
- Concert La Grande Sophie Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac 29 mai 2026