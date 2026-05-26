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Cirque Canadien à Jonzac Parc des Expositions Jonzac

Cirque Canadien à Jonzac Parc des Expositions Jonzac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Parc des Expositions

Adresse : Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Jonzac

Cirque Canadien à Jonzac

Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-29

Le Nouveau Cirque Canadien en représentation à Jonzac
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Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 04 11 

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English :

The New Canadian Circus performs in Jonzac

L’événement Cirque Canadien à Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-05-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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