Balade en barque La Seugne passerelle verte Jonzac

Jonzac

Balade en barque

La Seugne passerelle verte Au pied du château et aux abords du Parc des expositions Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-02

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-02

Embarquer pour une balade en barque accompagnée d’un guide batelier. Au départ de la passerelle verte, proche du camping municipal, vous voguerez jusqu’au lieu-dit Guiffier.

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La Seugne passerelle verte Au pied du château et aux abords du Parc des expositions Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Embark on a boat trip accompanied by a guide. Departing from the green footbridge near the municipal campsite, you’ll sail to a place called Guiffier.

L’événement Balade en barque Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge