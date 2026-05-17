Balade en barque La Seugne passerelle verte Jonzac
Balade en barque La Seugne passerelle verte Jonzac mardi 2 juin 2026.
Jonzac
Balade en barque
La Seugne passerelle verte Au pied du château et aux abords du Parc des expositions Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-02
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-02
Embarquer pour une balade en barque accompagnée d’un guide batelier. Au départ de la passerelle verte, proche du camping municipal, vous voguerez jusqu’au lieu-dit Guiffier.
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La Seugne passerelle verte Au pied du château et aux abords du Parc des expositions Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Embark on a boat trip accompanied by a guide. Departing from the green footbridge near the municipal campsite, you’ll sail to a place called Guiffier.
L’événement Balade en barque Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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