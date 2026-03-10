Conférences de l’université d’été Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac
Conférences de l’université d’été Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac jeudi 2 juillet 2026.
Conférences de l’université d’été
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre de la 49ème édition de l’Université d’été.
Des maîtres conférenciers et érudits sont invités à vulgariser différentes thématiques.
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Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr
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English :
As part of the 49th edition of the Université d’été.
Master lecturers and scholars are invited to popularize various themes.
L’événement Conférences de l’université d’été Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge