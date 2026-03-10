Conférences de l’université d’été Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Conférences de l’université d’été

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Dans le cadre de la 49ème édition de l’Université d’été.

Des maîtres conférenciers et érudits sont invités à vulgariser différentes thématiques.

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Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr

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English :

As part of the 49th edition of the Université d’été.

Master lecturers and scholars are invited to popularize various themes.

L’événement Conférences de l’université d’été Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge