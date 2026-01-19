CinéSpectacle Paul Mirabel Par amour Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

CinéSpectacle Paul Mirabel Par amour

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

PAUL MIRABEL PAR AMOUR LE SPECTACLE AU CINÉMA

Genre Show, Comédie

Durée 01h25 Réalisation Nathanael Munich

Acteurs Paul Mirabel

.

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 99 45 les-bonimenteurs@orange.fr

