Jonzac

Visite du moulin à vent du Cluzelet

rue du moulin à vent Moulin à vent Du Cluzelet Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-29

Découvrez la production de farine blanche artisanale avec le meunier du moulin à vent. (Nombre restreint de personnes par visite, possibilité de retirer vos billets à l’office de tourisme place du château)

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rue du moulin à vent Moulin à vent Du Cluzelet Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Discover the production of artisanal white flour with the windmill’s miller (limited number of people per tour, tickets available from the tourist office at Place du Château)

L’événement Visite du moulin à vent du Cluzelet Jonzac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge