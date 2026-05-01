Diffusion de la collection Grand Est Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Jonzac

Diffusion de la collection Grand Est

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Grand Est .

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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

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English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the Grand Est collection.

L’événement Diffusion de la collection Grand Est Jonzac a été mis à jour le 2026-05-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge