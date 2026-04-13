HAPPY ERASMUS DAY, CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan, Jonzac
HAPPY ERASMUS DAY, CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan, Jonzac mercredi 6 mai 2026.
HAPPY ERASMUS DAY Mercredi 6 mai, 09h00 CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan Charente-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
HAPPY ERASMUS DAY
CFA Saint Germain de Lusignan
Mettre à l’honneur l’Union européenne et les projets de Mobilité ERASMUS+ mis en place au CFA
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Mettre à l’honneur l’Union européenne et les projets de Mobilité ERASMUS+ mis en place au CFA europe mobilité
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