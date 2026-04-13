HAPPY ERASMUS DAY, CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan, Jonzac

HAPPY ERASMUS DAY Mercredi 6 mai, 09h00 CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00

HAPPY ERASMUS DAY

CFA Saint Germain de Lusignan

Mettre à l’honneur l’Union européenne et les projets de Mobilité ERASMUS+ mis en place au CFA

CMA Formation – 40 route de Saint Genis – 17500 Saint Germain de Lusignan 17500 Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « davidjean.pautrot@cma-nouvelleaquitaine.fr »}]

Mettre à l’honneur l’Union européenne et les projets de Mobilité ERASMUS+ mis en place au CFA europe mobilité