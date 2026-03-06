Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier Zac du Val de Seugne Jonzac

Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier

Zac du Val de Seugne Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

2026-05-17

Visites gratuites des moulins à eau et à vent avec les meuniers.

De nombreuses animations seront proposées au moulin à eau toute la journée

Zac du Val de Seugne Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Free tours of the water and wind mills with the millers.

Numerous activities will be on offer at the water mill all day long

