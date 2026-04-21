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Concert de Tand’M au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert de Tand’M au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Zac du Val de Seugne

Adresse : Casino de Jonzac

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Jonzac

Concert de Tand’M au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Leur duo acoustique allie douceur et rythmiques entêtantes, avec des chansons françaises et internationales.
De vrais duos, de l’émotion, de l’harmonie et du rythme !
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16  contact@casino-jonzac.net

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English :

Their acoustic duo combines softness and heady rhythms, with French and international songs.
Real duets, emotion, harmony and rhythm!

L’événement Concert de Tand’M au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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