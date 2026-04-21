Concert de Tand’M au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert de Tand’M au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 1 mai 2026.
Jonzac
Concert de Tand’M au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Leur duo acoustique allie douceur et rythmiques entêtantes, avec des chansons françaises et internationales.
De vrais duos, de l’émotion, de l’harmonie et du rythme !
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
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English :
Their acoustic duo combines softness and heady rhythms, with French and international songs.
Real duets, emotion, harmony and rhythm!
L’événement Concert de Tand’M au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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