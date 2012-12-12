Spectacle de danse Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Jonzac

Spectacle de danse

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le spectacle Prendre racine , présenté par les élèves du Studio Bài Tho, est une ode à la terre, un retour aux sources, qui met en lumière le vivant qui nous entoure.

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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine caroline.rousselot@outlook.com

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English :

The show Prendre racine , presented by Studio Bài Tho students, is an ode to the earth, a return to our roots, highlighting the living world around us.

L’événement Spectacle de danse Jonzac a été mis à jour le 2026-04-24 par CDC de Haute Saintonge