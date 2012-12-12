Spectacle de danse Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Spectacle de danse Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac samedi 13 juin 2026.
Jonzac
Spectacle de danse
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le spectacle Prendre racine , présenté par les élèves du Studio Bài Tho, est une ode à la terre, un retour aux sources, qui met en lumière le vivant qui nous entoure.
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine caroline.rousselot@outlook.com
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English :
The show Prendre racine , presented by Studio Bài Tho students, is an ode to the earth, a return to our roots, highlighting the living world around us.
L’événement Spectacle de danse Jonzac a été mis à jour le 2026-04-24 par CDC de Haute Saintonge
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