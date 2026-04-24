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Visite 360° Marco & Polo Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Marco & Polo Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Centre culturel du cloître des Carmes
Adresse
37 rue des Carmes Place Marthe Robert
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Jonzac

Visite 360° Marco & Polo

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 18:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Marco & Polo grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…

Durée 14 minutes
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95  microfolies@villedejonzac.fr

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English :

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° Marco & Polo experience using virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…

Duration: 14 minutes

L’événement Visite 360° Marco & Polo Jonzac a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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