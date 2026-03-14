Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Guéret
Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Guéret dimanche 27 septembre 2026.
Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections
Salle André Lejeune Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le groupe philatélique creusois organise sa bourse aux timbres, fèves, cartes de téléphone, capsules de champagne, vieux papiers… .
Salle André Lejeune Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 11 49 gerardbatard@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections
L’événement Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Guéret a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Tourisme