Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections

Salle André Lejeune Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le groupe philatélique creusois organise sa bourse aux timbres, fèves, cartes de téléphone, capsules de champagne, vieux papiers… .

Salle André Lejeune Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 11 49 gerardbatard@orange.fr

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English : Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections

L’événement Bourse Philatélique, cartes postales et multi-collections Guéret a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Tourisme