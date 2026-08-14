Bourse puériculture et affaires d’enfants 0-16 ans Salle Robert Schuman Rohrbach-lès-Bitche

Informations pratiques

Rohrbach-lès-Bitche

Bourse puériculture et affaires d’enfants 0-16 ans

Salle Robert Schuman 7-9 rue des sports Rohrbach-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’Aper organise sa traditionnelle bourse puériculture et affaires d’enfants de 0 à 16 ans pour la saison automne-hiver.

Elle se déroulera le dimanche 1a octobre 2026 de 9h à 16h en continu.

Aucun exposants le jour de la vente, les affaires sont triees par taille, genre,catégorie pour faciliter vos recherches et regrouper vos achats en un seul passage en caisse (paiement CB accepté)

Pour devenir vendeur les inscriptions se dérouleront à la salle George de la Tour de Rohrbach-lès-Bitche le samedi 12 septembre des 9h et jusqu’à épuisement du stock d’étiquettes.

Prevoir une pièce d’identité et s’acquitter du règlement (40 étiquettes à 5€ ou 80 étiquettes à 10€)

Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter l’association par emailTout public

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Salle Robert Schuman 7-9 rue des sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 6 85 86 36 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aper is organizing its traditional baby and children’s goods sale for ages 0 to 16 for the fall-winter season.

It will take place on Sunday, October 1, 2026, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., with no breaks.

There will be no exhibitors on the day of the sale; items are sorted by size, type, and category to make it easier for you to find what you’re looking for and to consolidate your purchases into a single checkout (credit card payments accepted).

To become a seller, registration will take place at the George de la Tour Hall in Rohrbach-lès-Bitche on Saturday, September 12, starting at 9:00 a.m. and continuing until the supply of tags runs out.

Please bring a form of ID and pay the fee (40 labels for 5? or 80 labels for 10?).

For further information, please contact the association by email.

L’événement Bourse puériculture et affaires d’enfants 0-16 ans Rohrbach-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-08-14 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE