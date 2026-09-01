Informations pratiques

Rohrbach-lès-Bitche

La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso

rue des Sports Rohrbach-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

La course et marche La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso , revient pour sa 9ème édition. Manifestation caritative, qui soutien 2 associations: Autour des Williams et Les Bulles Multicolores . Organisée par l’APAR

Inscriptions en ligne: https://www.monetico-online-asso.com/apar/la-rohrbachoise-2026

Toutes les infos: https://aparohrbach.wixsite.com/larohrbachoiseTout public

10 .

rue des Sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 3 87 09 70 95

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English :

The La Rohrbachoise, Through Fort Casso run and walk is back for its 9th edition. This charity event supports two organizations: Autour des Williams and Les Bulles Multicolores. Organized by APAR

Online registration: https://www.monetico-online-asso.com/apar/la-rohrbachoise-2026

All the details: https://aparohrbach.wixsite.com/larohrbachoise

L’événement La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso Rohrbach-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-08-08 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE