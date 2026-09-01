La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso Rohrbach-lès-Bitche
samedi 26 septembre 2026 · Rohrbach-lès-Bitche
Informations pratiques
Rohrbach-lès-Bitche
La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso
rue des Sports Rohrbach-lès-Bitche Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
La course et marche La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso , revient pour sa 9ème édition. Manifestation caritative, qui soutien 2 associations: Autour des Williams et Les Bulles Multicolores . Organisée par l’APAR
Inscriptions en ligne: https://www.monetico-online-asso.com/apar/la-rohrbachoise-2026
Toutes les infos: https://aparohrbach.wixsite.com/larohrbachoiseTout public
10 .
rue des Sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 3 87 09 70 95
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English :
The La Rohrbachoise, Through Fort Casso run and walk is back for its 9th edition. This charity event supports two organizations: Autour des Williams and Les Bulles Multicolores. Organized by APAR
Online registration: https://www.monetico-online-asso.com/apar/la-rohrbachoise-2026
All the details: https://aparohrbach.wixsite.com/larohrbachoise
L’événement La Rohrbachoise, à travers le Fort Casso Rohrbach-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-08-08 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE