Bourse Puériculture & Vêtements Salle polyvalente Chooz

Bourse Puériculture & Vêtements

Salle polyvalente Rue du Baty Chooz Ardennes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

JOUETS LIVRES BD JEUX D’EXTÉRIEUR PUÉRICULTURE VÊTEMENTS jusque 3 ans. Enregistrement le vendredi 6 mars de 18h à 19h. La vente aura lieu le samedi 7 mars dès 9h30 à 10h30 réservée aux adhérentes AAMJ/P08. et de 10h à 16h30 ouverte à tous. Remise des invendus le jour même de 18h à 18h30. Renseignements complémentaires 03 24 42 37 89

Salle polyvalente Rue du Baty Chooz 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 37 89

English :

TOYS BOOKS COMICS OUTDOOR GAMES PUERICULTURE CLOTHING up to 3 years. Registration on Friday March 6th from 6pm to 7pm. The sale will take place on Saturday March 7 from 9.30am to 10.30am, reserved for AAMJ/P08 members, and from 10am to 4.30pm, open to all. Return of unsold items the same day from 6pm to 6:30pm. Further information: 03 24 42 37 89

