Bourse solidaire Quartier Saint-James Montélier

Bourse solidaire Quartier Saint-James Montélier samedi 25 avril 2026.

Bourse solidaire

Quartier Saint-James Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Une bonne action !
  .

Quartier Saint-James Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 96 29  communication@montelier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A good deed!

L’événement Bourse solidaire Montélier a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme

Prochains événements à Montélier