Bourse toutes collections

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Passionnés de collections, ne manquez pas cet événement ! Timbres, BD, monnaies, jouets… Échangez, achetez, vendez et partagez votre passion dans une ambiance conviviale. Trouvailles uniques garanties !

Un événement pour tous les passionnés de collections timbres, monnaies, BD, jouets et figurines. Achetez, vendez, échangez vos pièces rares et partagez votre passion dans une ambiance conviviale et variée, le tout sous le signe de la découverte et de la nostalgie. .

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 13 66 45 braun.luc@orange.fr

English :

Don’t miss this event! Stamps, comics, coins, toys? Swap, buy, sell and share your passion in a convivial atmosphere. Unique finds guaranteed!

German :

Sammeln Sie leidenschaftlich gerne, verpassen Sie diese Veranstaltung nicht! Briefmarken, Comics, Münzen, Spielzeug? Tauschen, kaufen, verkaufen und teilen Sie Ihre Leidenschaft in einer geselligen Atmosphäre. Einzigartige Funde garantiert!

Italiano :

Non perdetevi questo evento per collezionisti! Francobolli, fumetti, monete, giocattoli? Scambiate, comprate, vendete e condividete la vostra passione in un’atmosfera amichevole. Trovi unici garantiti!

Espanol :

¡No se pierda este acontecimiento para coleccionistas! ¿Sellos, cómics, monedas, juguetes? Intercambia, compra, vende y comparte tu pasión en un ambiente agradable. Encuentros únicos garantizados

L’événement Bourse toutes collections Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay