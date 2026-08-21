AGENDA · Saint-Fulgent
Bourse vêtements, jouets, puériculture Saint-Fulgent
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Fulgent
Informations pratiques
Saint-Fulgent
Bourse vêtements, jouets, puériculture
Salle Chevigné Saint-Fulgent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:30:00
fin : 2026-09-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-26
.
Salle Chevigné Saint-Fulgent 85250 Vendée Pays de la Loire bourseauxvetementsstfulgent@gmail.com
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English :
L’événement Bourse vêtements, jouets, puériculture Saint-Fulgent a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts
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