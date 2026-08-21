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AGENDA · Saint-Fulgent

Bourse vêtements, jouets, puériculture Saint-Fulgent

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Fulgent

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Salle Chevigné
Ville
85250 Saint-Fulgent
Département
Vendée
Tarif

Saint-Fulgent

Bourse vêtements, jouets, puériculture

Salle Chevigné Saint-Fulgent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:30:00
fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :
2026-09-26

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Salle Chevigné Saint-Fulgent 85250 Vendée Pays de la Loire   bourseauxvetementsstfulgent@gmail.com

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English :

L’événement Bourse vêtements, jouets, puériculture Saint-Fulgent a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts

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