Bourses aux jouets Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain
dimanche 25 octobre 2026 · Salle des fêtes · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
Bourses aux jouets
Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Bourses aux jouets par les lutins du Nohain à la salle des fêtes Buvette sur place Réservation au 06 59 63 00 67 .
Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 63 00 67
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English :
L’événement Bourses aux jouets Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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