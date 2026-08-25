Bourses aux jouets Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Entrains-sur-Nohain

Bourses aux jouets

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Bourses aux jouets par les lutins du Nohain à la salle des fêtes Buvette sur place Réservation au 06 59 63 00 67 .

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 63 00 67

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English :

L’événement Bourses aux jouets Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Clamecy Haut Nivernais