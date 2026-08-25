UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Entrains-sur-Nohain

Bourses aux jouets Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

dimanche 25 octobre 2026 · Salle des fêtes · Entrains-sur-Nohain

Bourses aux jouets Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place du Marché
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Entrains-sur-Nohain

Bourses aux jouets

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Bourses aux jouets par les lutins du Nohain à la salle des fêtes Buvette sur place Réservation au 06 59 63 00 67   .

Salle des fêtes Place du Marché Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 63 00 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourses aux jouets Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)