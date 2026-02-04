Bout’chou Bois de l’Huisserie Laval
Bout’chou Bois de l’Huisserie Laval mardi 21 avril 2026.
Bout’chou
Bois de l’Huisserie Bâtiment A Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Moment nature pour les petits
Venez en famille avec vos petits bouts de chou pour vivre un moment de nature.
Enfants de 18 mois à 5 ans accompagnés d’un adulte.
Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature .
Bois de l’Huisserie Bâtiment A Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50
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English :
Nature time for the little ones
L’événement Bout’chou Laval a été mis à jour le 2026-03-11 par CDT53