Bout’chou Bois de l’Huisserie Laval

Bout’chou

Bois de l’Huisserie Bâtiment A Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Moment nature pour les petits

Venez en famille avec vos petits bouts de chou pour vivre un moment de nature.

Enfants de 18 mois à 5 ans accompagnés d’un adulte.

Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature .

Bois de l’Huisserie Bâtiment A Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50

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English :

Nature time for the little ones

L’événement Bout’chou Laval a été mis à jour le 2026-03-11 par CDT53