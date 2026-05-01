boutique éphémère Gueugnon
boutique éphémère Gueugnon samedi 30 mai 2026.
Gueugnon
boutique éphémère
salle paroissiale de GUEUGNON Gueugnon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
BOUTIQUE EPHEMERE spéciale fêtes des mères
à la salle paroissiale de GUEUGNON le samedi 30 MAI et le dimanche 31 MAI de 10h à 20h, impasse entre le PMU et la boutique FLORAMANDE place de l’église 71130 GUEUGNON
plusieurs exposants à votre disposition ENTREE GRATUITE .
salle paroissiale de GUEUGNON Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 27 33 sylvielucienelora@gmail.com
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English : boutique éphémère
L’événement boutique éphémère Gueugnon a été mis à jour le 2026-04-29 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne