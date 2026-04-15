Rétro Vintage Show Rue des Tilleuls Gueugnon

Gueugnon

Rétro Vintage Show

Rue des Tilleuls Hall des Expositions Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Que vous soyez collectionneur, passionné de mode vintage ou en quête de pièces introuvables amateur de mécanique ancienne ou simplement visiteurs curieux, le Rétro Vintage Show de Gueugnon 2026 est l’occasion idéale de vivre un week-end authentique et immersif qui propose un voyage à travers les époques dans une ambiance festive et bon enfant.

Rétro Vintage Show est un week-end, dédié aux passionnés de vintage, d’automobiles, de motos, cyclomoteurs et d’objets anciens. Les visiteurs pourront découvrir des expositions de véhicules classiques, des stands de collectionneurs, des reconstitutions thématiques et une brocante vintage proposant divers objets rétro.

Tout au long du week-end, profitez d’animations continues concerts, danses, relooking et défilés pin-up, vente aux enchères le dimanche sur inscription, expositions et parade de véhicules anciens le vendredi dans les rues et sur les parkings.

Au programme, une multitude d’activités qui raviront les amateurs de culture rétro. Des concerts envoûtants vous plongeront dans l’ambiance musicale de l’époque, tandis que des stands variés vous proposeront des créations artisanales et des objets vintage.

Vous voulez participez à cette aventure et faire découvrir votre univers rétro au public. Pour vous inscrire, envoyez nous un mail . .

Rue des Tilleuls Hall des Expositions Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 48 95 cd.ameicag@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rétro Vintage Show

L’événement Rétro Vintage Show Gueugnon a été mis à jour le 2026-05-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)