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AGENDA · Gueugnon

boutique éphémère Gueugnon

vendredi 28 août 2026 · Gueugnon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
salle paroissiale de GUEUGNON
Ville
71130 Gueugnon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gueugnon

boutique éphémère

salle paroissiale de GUEUGNON Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :
2026-08-28

boutique ephémère ELORA et STHANHOME   .

salle paroissiale de GUEUGNON Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 27 33  sylvielucienelora@gmail.com

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English : boutique éphémère

L’événement boutique éphémère Gueugnon a été mis à jour le 2026-07-29 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne

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