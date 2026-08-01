Informations pratiques

Gueugnon

boutique éphémère

salle paroissiale de GUEUGNON Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-28

boutique ephémère ELORA et STHANHOME .

salle paroissiale de GUEUGNON Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 27 33 sylvielucienelora@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : boutique éphémère

L’événement boutique éphémère Gueugnon a été mis à jour le 2026-07-29 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne