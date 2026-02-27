Boutique Ephémère Vintage Galerie d’exposition du Pôle Culturel Allauch

Boutique Ephémère Vintage

Samedi 28 mars 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Vente d’ouvrages des années 50 à 80.

Dans le cadre de l’exposition Souvenirs d’Avenir de Jean-Marie Périer du 22 novembre 2025 au 29 mars 2026.

Pour prolonger le plaisir de votre visite dans l’univers du célèbre photographe, poussez les portes des boutiques éphémères Vintage avec la vente d’ouvrages des années 50 à 80 et restez en immersion au cœur des années 1960-1970. .

Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Sale of books from the 50s to the 80s.

